Werfen wir einen kurzen Blick auf die offiziellen Akteure. "Deutschland verpasst das Achtelfinale." und "Herzlichen Glückwunsch an #SWE und #MEX zum Erreichen des Achtelfinales." Mehr kam gestern Abend nicht mehr über den DFB-Account "Die Mannschaft" per Twitter. Etwas konkreter wurde man da schon in der englischen Version: "Thank you for all your support during this campaign. We can only apologise that we failed to do it justice. No matter what, we always stay." Dank an alle Unterstützer, eine Entschuldigung und das Versprechen zu bleiben. Immerhin. Mats Hummels fasste es kurz und bündig so in seinem Tweet zusammen: "sorry..." Reicht eigentlich auch.