Der Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach ist riesig. Archivbild.

Quelle: Dagmar Meyer-Roeger/dmp press/dpa

Das Landeskriminalamt NRW geht davon aus, dass der Missbrauchsfall Bergisch Gladbach größer ist als der in Lügde. Wenn so viele Chatteilnehmer und Gruppen da seien, könne man davon ausgehen, dass das Datenmaterial größer sei als im Fall Lügde, sagte LKA-Direktor Frank Hoever der "Rheinischen Post".



Er will künftig computergenerierte Fakebilder von Kindern verwenden, um in die Täter-Chats aufgenommen zu werden. In Bergisch Gladbach und Lügde waren Missbrauchs-Netzwerke aufgedeckt worden.