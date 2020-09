Ein medizinischer Mitarbeiter desinfiziert ein Krankenhaus.

Quelle: Xiong Qi/XinHua/dpa

Mit nur noch 19 neu nachgewiesenen Virusfällen haben Chinas Behörden den niedrigsten Anstieg der Infektionen seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen gemeldet. An der Lungenkrankheit Covid-19 sind in China 17 weitere Menschen gestorben, berichtete die Gesundheitskommission. Der tägliche Zuwachs der Toten war der niedrigste seit sechs Wochen.



Auch in Südkorea ist die Zahl der täglich neu erfassten Infektionen weiter gesunken. Laut Gesundheitsbehörden habe es 131 weitere Fälle gegeben.