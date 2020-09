Eine Aufnahme des Coronavirus. Archivbild

In Polen ist erstmals ein Patient mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Bei dem Erkrankten handele es sich um einen Mann aus der westpolnischen Woiwodschaft Lebus, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten habe, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski.



Der Patient habe sich telefonisch bei seinem Hausarzt gemeldet und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Es gehe ihm gut, sagte Szumowski. Alle Personen, die mit dem Mann in Kontakt waren, seien in Quarantäne.