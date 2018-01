Auch Malu Dreyer wirbt für die Große Koalition. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Auf dem Weg zu einer neuen großen Koalition wirbt die SPD-Führung eindringlich um Zustimmung der Basis auf dem richtungsweisenden Parteitag in einer Woche. Auch die Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer und Manuela Schwesig - beide lange skeptisch über ein solches Bündnis - setzen sich nach der Einigung in den Sondierungen mit CDU und CSU dafür ein.



So sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, manchmal könnten auch "Zweckgemeinschaften ganz gute Arbeit leisten".