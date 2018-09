DGB-Vorstandsmitglied Körzell fordert neue Wohnungen. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

Angesichts der Wohnungsknappheit in vielen Städten fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den Neubau von 400.000 Wohnungen im Jahr. Darunter müssten 100.000 Sozialwohnungen sein, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell auf einer Konferenz in Frankfurt am Main.



Die Neuregelung der Mietpreisbremse kritisierte Körzell als unzureichend. Im Gesetz von Justizministerin Katarina Barley (SPD) müssten Sanktionen vorgesehen werden, wenn gegen die Regeln der Mietpreisbremse verstoßen werde.