Die Baustelle für den tiefsten Pool der Welt in Polen.

Quelle: -/Deepspot/dpa

Der tiefste Pool der Welt soll in Polen entstehen. Nahe der Hauptstadt Warschau schaffen Bagger bereits Platz für ein Mega-Becken, das 45 Meter tief in den Abgrund reichen soll. "Natürlich ist unser Pool der tiefste der Welt", sagte Manager Bartosz Wiecek von der Firma "Flyspot" stolz, die in das Tauchparadies für Anfänger und Profis investiert.



Mit 8.000 Kubikmetern Fassungsvermögen soll das Becken darüber hinaus auch das weltweit größte sein, wie die Firma angibt.