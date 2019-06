Neubauer: Wir sehen, dass seit sechs Monaten Klimaschutz ein Thema ist. Es wird darüber gesprochen. Wir sehen auch, dass die Kanzlerin mittlerweile zu Schritten bereit ist, die vorher nicht so denkbar gewesen wären. Wir waren auch vor zwei Monaten beim letzten EU-Ratsgipfel und haben dafür gekämpft und protestiert, dass sich zum 2050-Ziel bekannt wird. Damals war Deutschland noch nicht dabei. Das heißt, es bewegt sich schon was. Wir sehen aber auch, dass 'on the ground' kaum was passiert ist - wenn nicht sogar gar nichts. Das ist tragisch nach sechs Monaten und bedeutet für uns natürlich, dass wir weiter protestieren werden und weiter für Klimaschutz einstehen werden.