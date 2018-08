Brüssel verdächtigt Autobauer neuer Abgastricks. Archivbild Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die EU-Kommission hat Hinweise auf neue Abgas-Tricks europäischer Autohersteller. Diese könnten den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 zuletzt so angegeben haben, dass sie weniger strenge Vorgaben erreichen müssten, heißt es in einem Brief der zuständigen EU-Kommissare an die EU-Staaten sowie an Vertreter des EU-Parlaments.



Bei welchen Herstellern dieses Vorgehen festgestellt wurde, war zunächst unklar. Die deutsche Autoindustrie wies die Praktiken von sich.