Zum Jahreswechsel werden Millionen von Fahrzeugen in neue Typ- und Regionalklassen eingeteilt. Die Typklasse spiegelt die Schadenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Fahrzeugtyps wider. Dabei bleibt es in der Kfz-Haftpflichtversicherung für fast 30 Millionen Autofahrer bei der Typklasse des Vorjahres. Rund 4,6 Millionen Fahrzeuge profitieren von besseren Typklassen, für etwa 6,5 Millionen Autos gelten - zum Teil deutlich - höhere Einstufungen. Vor allem SUVs und Oberklassemodelle sind hochgestuft worden.



Die Regionalklasse basiert auf der Schadensbilanz in jedem der 413 Zulassungsbezirke in Deutschland. 5,1 Millionen Versicherte werden in eine günstigere Regionalklasse in der Kfz-Haftpflichtversicherung eingestuft, für 4,2 Millionen wird es teurer. Bei der Kaskoversicherung wird es für 2,8 Millionen Versicherte günstiger, für 3,3 Millionen wird es teurer. Mehr Informationen unter www.typklasse.de.