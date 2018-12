Autoproduktion in Leipzig. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Die neuen Abgasziele der EU führen nach Einschätzung der IG Metall in Deutschland zu erheblichen Jobverlusten. Um den von 2030 an geltenden CO2-Grenzwert für Autos in Europa einzuhalten, sei eine Quote von fast 50 Prozent E-Fahrzeugen in Deutschland bei den Neuzulassungen notwendig, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann.



Wegen der geringeren Fertigungstiefe im Vergleich zu Verbrennungsmotoren seien ungefähr 200.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Das wäre nahezu jeder fünfte Job in der Branche.