Das Verhalten von Radfahrern beurteilen Autofahrer oft schlecht. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Verkehr auf Straßen und Bahnlinien läuft in Köln und in Duisburg besonders schlecht. Die Menschen in Dresden und Leipzig sind dagegen zufrieden mit der Fortbewegung in ihrer Stadt. Das sind Ergebnisse einer Studie des Marktforschungsinstituts Komma in Zusammenarbeit mit dem Automobilclub ADAC, die in Berlin vorgestellt wurde.



Dazu waren mehr als 9.000 Einwohner, Pendler und Besucher der 15 größten deutschen Städte befragt worden. Kaum Kritik gab es am öffentlichen Nahverkehr.