Die japanische Touristenführerin nähert sich einer Gruppe von Thüringer Handwerkern mit schnellen Schritten und fragt resolut in den Baulärm hinein: "Where is the way to the New Old Town, please?!" Einer der Männer, die Pflastersteine verlegen, sagt routiniert "you must go this way" und weist ihr den Weg. Seit einem Jahr sind die Pflasterer in der Frankfurter Innenstadt beschäftigt – und im Nebenjob längst selbst so etwas wie Touristenführer. Denn obwohl die dortige "neue Altstadt" zwischen Dom und Römerberg erst Ende September offiziell eröffnet wird, ist sie längst ein Besuchermagnet.