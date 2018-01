Arbeitnehmer klagen über zunehmenden Zeitdruck, häufige Unterbrechungen und Arbeit in der Freizeit. In international aufgestellten Unternehmen müssen sie zum Beispiel auch am späten Abend noch erreichbar sein, um mit dem Kollegen in den USA ein Problem zu klären. Für Gewerkschafter wird es zunehmend kompliziert, bislang geltende Regeln in der globalisierten Wirtschaft durchzusetzen.