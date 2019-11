Büroangestellte blockieren eine Straße in Hongkong.

Quelle: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa

In Hongkong haben Demonstranten den dritten Tag in Folge Teile der Finanzmetropole zum Erliegen gebracht. Der Betrieb an zahlreichen U-Bahn-Stationen musste eingestellt werden, weil Demonstranten im Berufsverkehr die Züge an der Weiterfahrt hinderten.



Radikale Demonstranten warfen laut "South China Morning Post" Brandsätze und verwüsteten Straßen. Protestierende blockierten Straßenkreuzungen. Dadurch kamen viele Menschen zu spät zur Arbeit. Mehrere Universitäten und Schulen sagten den Unterricht ab.