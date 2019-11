Bei neuen regierungskritischen Protesten in Hongkong ist es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen. Die Einsatzkräfte versuchten, schon frühzeitig im Victoria Park eine Aktion von Kandidaten für die Wahl der Bezirksräte in diesen Monat aufzulösen. Im Anschluss kam es in den nahe gelegenen Straßen von Wan Chai und Causeway Bay zu Zusammenstößen, bei denen die Polizei auch Tränengas, einen Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzte.



Radikale Aktivisten warfen Brandbomben, bauten Straßensperren, attackierten Geschäfte mit vermuteten Beziehungen zu China und warfen Scheiben am Eingang zur amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua ein. Die Polizei nahm Dutzende Demonstranten fest. Es war das 22. Wochenende in Folge, an dem in der chinesischen Sonderverwaltungsregion demonstriert wurde. Die Proteste sichten sich gegen die Regierung und den wachsenden Einfluss Pekings.