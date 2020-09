Screenshot aus dem Ibiza-Video.

Quelle: Spiegel/Süddeutsche Zeitung/dpa

Das Ibiza-Video mit dem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der Hauptrolle hat in Wien einen Preis erhalten: den nach ihm benannten Ibiza-Preis. Der Verband Filmregie und das Magazin "Dossier" wollen mit dem neuen Preis Videos ehren, die zum "demokratiepolitischen Diskurs" beitragen, "eine positive Debatte zu einem öffentlich relevanten Thema auslösen oder ein gesellschaftspolitisches Tabu brechen", hieß es.



Das Video löste eine Regierungskrise in Österreich aus. Strache trat daraufhin als Parteichef und Vizekanzler zurück.