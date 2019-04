Das Konzernlogo vor der Zentrale der Daimler AG.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Der Autohersteller Daimler beteiligt sich an einem US-Spezialisten für Batteriematerialien. Daimler habe demnach die neue Finanzierungsrunde von Sila Nanotechnologies angeführt, hieß es vom Unternehmen aus Kalifornien. Wie viel Geld Daimler in die Firma investierte, wurde nicht bekannt.



Der Autokonzern erwarb nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung an dem Start-up und sicherte sich einen Sitz im Verwaltungsrat. Neben Daimler beteiligte sich auch Siemens an Sila Nanotechnologies.