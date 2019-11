300 Millionen flossen in den Neubau in Braunschweig.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der VW-Konzern ist in die Produktion der Batteriesysteme für seine neue Elektroauto-Serie eingestiegen. In Braunschweig eröffnete das Unternehmen die Fertigung. Die Batterie-Komponenten kommen in Modellen zum Einsatz, die auf dem Modularen Elektrobaukasten basieren - unter anderem in dem gerade gestarteten ID.3, der eine Familie reiner E-Fahrzeuge bei Volkswagen begründet.



Mehr als 300 Millionen Euro flossen in den Neubau. VW will bis zu 500.000 Batteriesysteme pro Jahr für verschiedene Marken herstellen.