Der Zusammenhalt in Deutschland ist noch stark.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland ist nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung stark. Aber in Regionen mit höheren Raten an Arbeitslosen und Armen fällt das Miteinander schwächer aus, wie aus der Untersuchung hervorgeht.



Eine verspürte Gerechtigkeitslücke und der Unterschied zwischen dem wirtschaftlich boomenden Westen und dem strukturschwachen Osten gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die Studie wurden nach den Angaben rund 5.000 Personen befragt.