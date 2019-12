Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien.

Der britische Premierminister Boris Johnson will seinen Brexit-Deal bereits an diesem Freitag den Abgeordneten zur Abstimmung vorlegen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin. Das Parlament in London tritt am Dienstag erstmals wieder zusammen.



Johnsons Konservative verfügen nach dem überwältigenden Wahlsieg über einen Vorsprung von 80 Sitzen vor allen anderen Parteien. Die Zustimmung zum Brexit-Abkommen gilt daher als sicher. Der momentane Termin für den Brexit ist der 31. Januar 2020.