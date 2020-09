Schon ein Blick auf ihre Konkurrenten macht deutlich, wie schwer es ist, sich in der kolumbianischen Politik von der Vergangenheit zu lösen. Claudia López (49) hat am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá gewonnen. Immerhin eine der bevölkerungsreichsten Metropolregionen Lateinamerikas und damit ein wichtiger Fingerzeig, wohin sich die Politik in diesem Teil der Welt künftig entwickeln könnte. Denn López steht für eine Zäsur in der kolumbianischen Politik.