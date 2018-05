Andreas Scheuer geht als Verkehrsminister nach Berlin. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die CSU schickt neben Parteichef Horst Seehofer ihren bisherigen Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister nach Berlin. Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller. Staatsministerin für Digitalisierung soll Dorothee Bär werden, hieß es am Rande der CSU-Vorstandssitzung in München.



Neue Staatssekretäre in der neuen Bundesregierung sollen Thomas Silberhorn für Verteidigung und Stephan Mayer für Innen, Bau und Heimat werden, wie Seehofer in der Vorstandssitzung ankündigte.