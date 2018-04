Andrea Nahles, SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat die Bundesregierung aufgefordert, bei ihrer Kabinettsklausur einen konkreten Arbeitsplan aufzustellen. Sie erwarte eine Prioritätenliste, die aufzeigt, was in diesem und was im kommenden Jahr passieren soll, sagte Nahles im ZDF morgenmagazin.



"So langsam müsste mal ein Gesamtbild entstehen, wohin es denn in den nächsten Monaten gehen soll." Das Bundeskabinett trifft sich ab Dienstag auf Schloss Meseberg zu einer zweitägigen Klausur.