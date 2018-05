Die Große Koalition hat Rüstungsexporte gedrosselt. Symbolbild. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Die neue Bundesregierung hat in den ersten Wochen ihrer Amtszeit kaum noch Rüstungsexporte in die kriegführenden Länder Türkei und Saudi-Arabien genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage der Linken hervor.



Zwei Ausfuhren wurden genehmigt. In die Türkei gingen Rüstungsgüter im Wert von 1.926 Euro, nach Saudi-Arabien für 28.563 Euro. 2017 lagen die Werte für einen gleichlangen Zeitraum bei 3,3 Millionen (Türkei) und 24,5 Millionen Euro (Saudi-Arabien).