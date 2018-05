Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mag klare Worte. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Mit einem Rekordergebnis ist die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin gewählt worden. Die 55-Jährige bekam auf dem CDU-Parteitag in Berlin 785 von 794 gültigen Stimmen (98,9 Prozent).



Kramp-Karrenbauer hatte zuvor in einer umjubelten Rede eine breite inhaltliche Erneuerung der Partei angekündigt. Sie wolle die CDU als Volkspartei wieder stärker machen. "Der Star ist die Mannschaft, der Star ist die CDU", so Kramp-Karrenbauer.