Datenschutz wird schlecht umgesetzt. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Unternehmen in Deutschland sind laut einer Umfrage des Internet-Verbands eco vielfach nur sehr unzureichend auf die neue EU-Datenschutzgrundverordnung vorbereitet. Lediglich 13 Prozent sehen sich dabei selbst rechtlich auf der sicheren Seite, teilte der eco mit.



Offenbar hätten viele Unternehmen die Vorgaben der DSGVO bislang "erst halbherzig umgesetzt", sagte Torsten Schwarz vom eco Verband. Die neue Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft.