Plenarsaal des Europaparlaments. Archivbild Quelle: Patrick Seeger/dpa

Das EU-Parlament will mehr Firmen in Europa in den Genuss von Vorteilen für Mittelständler kommen lassen. In einem verabschiedeten Beschluss fordern die Abgeordneten die EU-Kommission auf, die offizielle Definition für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) klarer zu definieren.



Bislang gelten Firmen mit höchstens 249 Mitarbeitern und 50 Millionen Umsatz als KMU; die Kriterien sind 15 Jahre alt. Kleine Firmen bekommen oft leichter Fördermittel oder haben einen geringeren Bürokratie-Aufwand.