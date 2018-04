In Montgomery, unweit des Denkmals für die 4.400 gelynchten Frauen, Männer und Kinder, liegen Stahlblöcke, aufgereiht wie Särge im Gras. Es sind Kopien der aufgehängten Metallplatten. Für jeden Landkreis und jede Stadt, in denen Menschen gelyncht wurden, gibt es eine Erinnerungs-Stele. Die betroffenen Gemeinden können sie anfordern und vor Ort aufstellen, in Tulsa und Tuscaloosa, in Montgomery und Miami, in Austin und Alexandria. In der Hoffnung, dass Orte des Verbrechens zu Erinnerungsorten werden.