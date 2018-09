Mit etwas mehr als 100.000 Hektar Ertragsrebfläche ist Deutschland - im Vergleich etwa zu Spanien oder Frankreich - vielleicht keine Weinanbauweltmacht. Aber deutscher Wein kommt international gut an. Etwa ein Achtel des Weins aus deutschem Anbau geht in den Export, dies waren im vergangenen Jahr 110 Millionen Liter. Den meisten Wein führt Deutschland - am Exportwert gemessen - unter anderem in die USA sowie in die Niederlande und Norwegen aus.