Neue CSU-Doppelspitze: Horst Seehofer (links) und Markus Söder. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Mit Kampfgeist und Einigkeit will die neue CSU-Doppelspitze aus Horst Seehofer und Markus Söder bei der Landtagswahl 2018 die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen.



"Wer glaubt, wir geben auf, wer glaubt, wir haben Angst, der wird sich täuschen", so der designierte Ministerpräsident Söder auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Seehofer, der Parteichef bleiben darf, sagte seinem langjährigen Rivalen Unterstützung zu: "Er kann es und er packt es."