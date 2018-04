Ahmed bin Said Al Maktum verkündete die Pläne. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Fluggesellschaft Emirates will beim US-Anbieter Boeing 40 Dreamliner kaufen. Der Wert beträgt umgerechnet rund 13 Milliarden Euro. Die Auslieferung der Langstreckenflugzeuge mit der Kennung 787-10 solle 2022 beginnen, verkündete Airline-Chef Scheich Ahmed bin Said Al Maktum bei der Dubai Airshow.



Boeing steht mit seinem Dreamliner in direkter Konkurrenz zum weltgrößten Passagierjet A380 von Airbus. Derzeit wird bei Langstreckenflotten meist auf normalgroße Großraumjets gesetzt.