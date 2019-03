Das bestätigt auch Lisa Küchelbacher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): "Wir beobachten eine Abnahme der Kältewellen und eine Zunahme der Hitzeperioden auf der gesamten Nordhalbkugel in den mittleren Breiten, aber auch speziell bei uns in Europa." Diese Systematik sei eine Folge der globalen Erwärmung. Neben der Temperatur bestimme die großräumige atmosphärische Bewegung die Wetterlage. Die habe sich oberhalb unserer Wetterschicht bereits deutlich geändert, mit Folgen für das dortige Wetter. "Derzeit gehen wir vorläufig davon aus, dass sich diese Änderungen in den unteren Höhenschichten der Atmosphäre in der Zukunft zeigen werden", so Küchelbacher.