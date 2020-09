Angela Merkel vor der CDU/CSU Fraktionssitzung.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet wegen der Personalquerelen in der EU nicht mehr damit, dass die Mannschaft der künftigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wie geplant am 1. November starten kann.



Ein Blick in den Sitzungskalender des Europaparlaments zeige, dass es mindestens bis Ende November dauern werde, bis die Abgeordneten die neue Kommission bestätigen könnten. Das sagte Merkel nach Angaben von Sitzungsteilnehmern vor der Unionsfraktion in Berlin.