Genau 134 Tage hatte Ursula von der Leyen zum Warmlaufen zwischen ihrer Wahl zur Präsidentin der Europäischen Kommission im Juli und der letzten Abstimmung des EU-Parlaments über ihr Team an diesem Mittwoch. Die Strecke war länger und holpriger als gedacht für die CDU-Politikerin, denn ein Veto des Parlaments gegen drei ihrer 26 Kommissare verhagelte ihr den pünktlichen Start zum 1. November. Nun dürfte aber alles in der Spur sein. Selbst von der Leyens Kritiker rechnen mit einer Mehrheit für die 61-Jährige und mit ihrem Amtsantritt am 1. Dezember. Danach will die erste Frau an der Spitze der Brüsseler Exekutive sofort durchstarten.