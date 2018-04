Tusk sieht für das Spitzentreffen wenig Chancen auf eine Annäherung zwischen beiden Seiten. "Mir ist klar, dass es kein leichtes Treffen wird", erklärte er mit Blick auf das für Montag im bulgarischen Varna angesetzte Gespräch mit Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Aber wir müssen in der Lage sein, miteinander zu sprechen." Eine ganze Reihe von "komplizierten Themen" müssten diskutiert werden, darunter die Entwicklung in der Türkei selbst und ihr Eingreifen in Syrien. Die türkische Intervention in Afrin hat nach Medienberichten eine weitere humanitäre Notlage in dem Bürgerkriegsland ausgelöst.