Die Verordnung zur Einschränkung des Geoblockings im Online-Handel wurde am 28. Februar 2018 erlassen und tritt am 3. Dezember in Kraft. Sie verfolgt das Ziel, den digitalen EU-Binnenmarkt zu vereinheitlichen. Das bedeutet: In Zukunft soll jeder Kunde innerhalb der EU in jedem Shop zu denselben Bedingungen einkaufen und bezahlen können. Die Händler sollen animiert werden, ihre Waren nicht nur in ihrem eigenen Land, sondern auch EU-weit anzubieten.