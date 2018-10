Gebäude des EU-Parlaments in Brüssel (Archivbild) Quelle: colourbox

Im Rechtsausschuss des EU-Parlaments wird heute über die Reform des europäischen Urheberrechts abgestimmt. Im Mittelpunkt der Debatte steht die Einführung eines Leistungsschutzrechts, durch das Verleger ein Recht an geschützten Inhalten bekommen sollen.



Nach dem Entwurf der EU-Kommission soll das Urheberrecht in Europa an das Internet-Zeitalter angepasst werden. Unter anderem sollen Plattformen wie Youtube verantwortlich sein, wenn Nutzer urheberrechtlich geschütztes Material hochladen.