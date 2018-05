An Vorschlägen während der Verhandlungen mangelt es nicht Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bei den Jamaika-Sondierungen sieht FDP-Chef Christian Lindner "große Gemeinsamkeiten unter den Verhandlern" für eine engere europäische Sicherheitszusammenarbeit. "Wir sollten für die Streitkräfte eine europäische Lösung finden", sagte Lindner der "Rheinischen Post".



Die Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten sei eine große Chance. "Jetzt können wir herangehen an die Stärkung von Europol zur Kriminalitätsbekämpfung und an neue Verteidigungsstrukturen", so der FDP-Chef.