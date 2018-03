Franziska Giffey soll zum neuen Bundeskabinett gehören. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die designierte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will erreichen, dass die Herkunft eines Kindes nicht über seine Erfolgschancen im Leben entscheidet. Sie habe als Bürgermeisterin im Berliner Problembezirk Neukölln gesehen, "wie schwierig das ist, wenn Kinder eben in Bildungsferne, in Armut aufwachsen", sagte sie.



Diese Erfahrung wolle sie auf die nationale Ebene übertragen. Kinder sollten einen guten Weg machen können, egal welche Herkunft sie haben, erklärte Giffey.