Linda Teuteberg wurde zur FDP-Generalsekretärin gewählt.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg ist zur neuen FDP-Generalsekretärin gewählt worden. Die 38-jährige Juristin erhielt auf dem FDP-Parteitag in Berlin 92,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Teuteberg sagte nach ihrer Wahl: "Ich bin überwältigt."



Sie löst Nicola Beer ab. Sie wurde zuvor mit nur 58,5 Prozent zur neuen Partei-Vize gewählt. Mit Teuteberg will FDP-Chef Christian Lindner ein Zeichen vor den im Herbst anstehenden wichtigen Wahlen in Ostdeutschland setzen.