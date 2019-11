"Alltagshelden in Ostdeutschland" seien auch heute eher Leute, die versuchten, autonom ihr Leben zu meistern. "Selbstständige haben im Osten eine hohe Alltagsautorität", sagt der Leipziger Soziologe. Sein Kollege Klaus Dörre von der Uni Jena betont ebenso die starke Identifikation mit innovativen Unternehmern. Gleichzeitig sieht er Künstler und Kulturschaffende in gesellschaftlichen Vorbildrollen in einer Zeit, in der besonders in Ostdeutschland extreme politische Positionen immer mehr Anhänger finden.