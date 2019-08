Hochwasser in Bayern. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Klimawandel hat die Hochwasserereignisse in Deutschland einer Studie zufolge deutlich verschärft. "Das Hochwassermanagement muss sich an diese neuen Realitäten anpassen, sonst werden die jährlichen Hochwasserschäden noch schneller steigen als bisher", bilanzierte Günter Blöschl von der TU Wien. Er leitete eine Studie von 35 Forschungsgruppen.



Die Wassermenge der Flüsse bei Hochwasser sei demnach in einigen Regionen Nordwesteuropas in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen.