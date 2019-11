Amira Mohamed Ali

Quelle: Carsten Koall/dpa

Die neue Linksfraktionschefin im Bundestag, Amira Mohamed Ali, will einen Neuanfang in ihrer Partei anstoßen und sieht gute Chancen, die Umfrage- und Wahlergebnisse zu verbessern. "Ich bin überzeugt: Wir machen Politik für die Mehrheit der Bevölkerung. Ohne die parteiinternen Konflikte würden wir viel höher in der Wählergunst stehen", sagte Mohamed Ali der "Rheinischen Post".



Sie werde mit allen Fraktionsmitgliedern sprechen und auf die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger zugehen, sagte sie.