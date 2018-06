UN-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura Quelle: Alessandro Di Meo/ANSA/dpa

Die achte Runde der Syrien-Friedensgespräche soll am 28. November in Genf starten. Das kündigte der UN-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura an. Dabei sollen nach seinen Vorstellungen sowohl ein konkreter Fahrplan für eine neue Verfassung wie auch Vorbereitungen für Wahlen in Syrien vorangebracht werden.



Der Bürgerkrieg in Syrien entwickelte sich im März 2011 aus Protesten gegen die Regierung. Seitdem sind nach UN-Angaben mehr als 400.000 Menschen getötet und Millionen vertrieben worden.