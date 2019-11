Bahnchef Richard Lutz sagte der "Bild am Sonntag", im kommenden Jahr würden Tausend neue Stellen geschaffen, um Pünktlichkeit und Sauberkeit der ICE-Züge zu verbessern. "Neue Techniker und mehr Bordpersonal werden dafür sorgen, dass die Züge sauberer, regelmäßiger und pünktlicher fahren", sagte Lutz. In diesem Jahr seien zudem mehr als 2.000 neue Lokführer eingestellt und ausgebildet worden. "Das ist ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr und wird die Fahrpläne stabilisieren", sagte der Bahnchef. Insgesamt will die Bahn seinen Angaben zufolge in diesem Jahr 24.000 neue Mitarbeiter einstellen.