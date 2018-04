In der Islam-Debatte ist Söder mit Seehofer einer Meinung. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach der Abgrenzung von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer vom Islam erhält dieser Rückendeckung von Bayerns frisch gewähltem CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder. Der Islam gehöre kulturgeschichtlich nicht zu Deutschland, sagte Söder in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Söder?".



Söder bestätigte damit die Meinung Seehofers. Der hatte der "Bild" gesagt: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt." "Diese Aussage stimmt, Ja.", so Söder.