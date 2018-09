Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont gründet Bewegung. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont und sein Nachfolger Quim Torra haben eine neue separatistische Bewegung aus der Taufe gehoben. Unter dem Namen "Crida Nacional per la Republica" (Nationaler Ruf nach der Republik) soll die Organisation dazu dienen, auf die Gründung einer katalanischen Republik hinzuarbeiten.



An einem Festakt in Barcelona nahm der 55 Jahre alte Puigdemont per Videoschalte teil. Er forderte alle Interessenten auf, sich der Bewegung anzuschließen.