Der koptische Papst Tawadros II. Archivbild Quelle: Khaled Elfiqi/EPA/dpa

Im Beisein von Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi haben Ägyptens koptische Christen erstmals eine Messe in ihrer neuen Kathedrale östlich von Kairo gefeiert. Hunderte Gläubige kamen mit dem koptischen Papst Tawadros II. zum Weihnachtsgottesdienst. Die Kopten feiern das Weihnachtsfest am 7. Januar.



Die noch im Bau befindliche Kathedrale trägt den Namen Christi Geburt. Al-Sisi hatte nach einem schweren Anschlag auf eine Kirche in Kairo im Dezember 2016 den Bau der neuen Kathedrale angeordnet.