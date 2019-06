Investieren will die Bahn vor allem in Mitarbeiter, neue Züge und Infrastruktur. Die Kapazität des Schienennetzes soll um 30 Prozent steigen - nicht nur durch neue Gleise, sondern auch durch Digitaltechnik, mit der die Züge dichter fahren können. Die Zahl der Fernverkehrszüge soll von rund 460 auf bis zu 600 wachsen. Zu den Zielen zählt: 100 Prozent Ökostrom im Jahr 2038, ein Halbstundentakt für die Fernzüge in mehr als 30 Großstädten, doppelte Kapazität in den Bahnhöfen und einfachere Übergänge zu Fahrrädern, Bussen, Mietwagen und Tretrollern.



Bis 2021 sollen alle Fernzüge kostenfreies WLAN erhalten - also auch Intercity-Züge. Wie die Ziele der neuen Strategie im Einzelnen finanziert werden, blieb weitgehend offen. "Ziel und Fahrplan stimmen", kommentierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. "Jetzt muss noch eine starke Lok vorgespannt werden." Der Bund müsse kräftig Geld in die Bahn stecken, den Konzern aber auch klarer und effizienter aufbauen.